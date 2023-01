“Pesta” la moglie incinta anche con calci alla pancia, arrestato

Attraverso un noto social ha mandato alla madre la foto del suo volto con evidenti segni lasciati dagli schiaffi ricevuti dal marito. Successivamente, aggravandosi la situazione, e’ riuscita a telefonare alla mamma invitandola a raggiungerla con urgenza perche’ il marito la stava picchiando anche con calci alla pancia, nonostante fosse incinta all’ottavo mese.

La madre oltre ad allertare i soccorsi ha chiamato anche il 112 dei Carabinieri che ha subito inviato sul posto una pattuglia della stazione di Toano. I militari ricostruito l’accaduto e constatato trovarsi nella flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate hanno quindi arrestato l’uomo.

In manette e’ finito un 40enne impiegato residente a Toano trasferito in carcere a diposizione della Procura di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. La moglie, una casalinga 32enne all’ottavo mese di gravidanza, ricorsa alle cure mediche presso l’ospedale di Sassuolo (Modena) e’ stata giudicata guaribile con una prima prognosi di 15 giorni per le lesioni riportate dal violento pestaggio subito.

Violenze a cui non hanno assistito, contrariamente pare a pregressi analoghi fatti, i due figli minori della coppia che si trovavano con la nonna subito accorsa quando e’ stata chiamata dalla figlia. Alla suocera che chiedeva cosa fosse accaduto l’uomo con spavalderia rispondeva testualmente “E’ non sarebbe un caso isolato in quanto nel corso degli accertamenti sarebbe emerso che la donna da tempo era sottoposta a continue violenze da parte del marito, compiute peraltro anche davanti ai due figli minori della coppia.