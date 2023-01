Pallavolo femminile B2. La Traina batte nettamente 3-0 Crotone e si rilancia in campionato

Con una netta vittoria per nulla scontata contro una grande del campionato è iniziato il 2023 della TRAINA SRL. Gli addetti ai lavori nel post-Erice si erano interrogati circa il reale valore della formazione nissena e la prima risposta è arrivata contro il Crotone che si presentava da capolista al PalaCannizzaro.

E’ stata una vittoria netta arrivata al termine di una gara dove la maggior parte dei punti sono arrivati per delle belle giocate che hanno ammaliato il numerosissimo pubblico (abbiamo contato più di 400 unità) che ha dimostrato di credere in questa squadra ed è stato pienamente ripagato. La cronaca dell’incontro è scarna con le nissene che hanno dominato il primo e terzo set e dovuto piegare l’accenno di riscossa delle calabre nel secondo parziale in equilibrio solo fino al 16 pari: sintomatica la circostanza che ha visto l’allenatrice Francesca Scollo ricorrere al time-out solo una volta in tutta la gara.

Per il resto si è vista solo la TRAINA con un ricezione per lunghi tratti impeccabile (71% di positività) che ha permesso ad una ispirata Noemi Spena di giostrare al meglio la distribuzione del gioco mettendo le schiacciatrici nelle condizioni di conquistare direttamente 47 dei 75 punti totali di squadra (i rimanenti sono arrivati da 7 muri, 6 battute e 15 errori avversari).

Dopo tre settimane complicate, contraddistinte da una progressiva reazione e consapevolezza delle giocatrici ma anche dell’entourage che ruota attorno alla prima squadra, lo scontro diretto costituiva il primo match da “dentro o fuori”, soprattutto perché giocato tra le mura amiche, e il livello del rendimento di tutta la squadra si è alzato in maniera esponenziale determinando probabilmente la migliore prestazione stagionale.

MVP Alessia Angilletta, top scorer del match, ma insieme a lei lo scout ha registrato l’alto rendimento di tutte le giocatrici scese in campo per cui rimane difficile fare una graduatoria di merito. Ancora sugli scudi Valeria La Mattina in doppia cifra grazie anche a 4 muri-punto, in netta ripresa Tilaro e D’Antoni che stanno ritrovando brillantezza e reattività la prima in ricezione/difesa la seconda sotto rete. In rialzo le quotazioni di Nicoletta De Luca che sta riacquistando la condizione fisica di inizio campionato, così come Martina Escher che sta cominciando ad entrare nei meccanismi di squadra con qualcosa da migliorare in alcune situazioni d’attacco nell’intesa con Noemi Spena.

Ed infine quella che rappresenta una vera icona della società cara al presidente Oriana Mannella: Diana Ferraloro che con il suo apporto da entrante a gara in corso in zona battuta (dal punto di vista della singola atleta limitante ma per la squadra determinante) è diventata il simbolo dell’attaccamento ad una maglia e ad una società. Ma ancora non esaurita l’euforia del post partita ci ha pensato il DG della società nissena Giuseppe Panebianco a invitare tutti a non perdere di vista gli obiettivi fissati nella riunione post Erice, oramai simbolo del rapporto schietto e senza fronzoli tra dirigenza e squadra, che a una precisa domanda, se era contento della prestazione, ha così risposto:

Questo il dettaglio della gara di sabato 7 gennaio 2023 disputata al PalaCannizzaro:

TRAINA SRL CL – PALLAVOLO CROTONE 3 – 0 (25/11; 25/21; 25/15)

TRAINA Albaverde: Angilletta 17, Ferraloro1, D’Antoni 10, Spena (K) 2, De Luca 8, Escher 9, La Mattina 13, Tilaro (L1), NE: Zaffuto, Apruti, Miceli, Milazzo, Porrovecchio (L2). All. Scollo – Montagnino.

Crotone: Barile, Gernone, Cosentino, Confaloni, Misceo, Cesario (K), Biscardi, Greco, Maggipinto (L), All. Asteriti – Argirò.

Arbitri: Bianca Monti e Milena Pazzi entrambe di Napoli.