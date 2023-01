Palermo, scuola elementare: riscaldamenti guasti, alunna in ipotermia

Una bambina che frequenta la quinta elementare a Palermo e’ andata in ipotermia per il freddo di queste ore e, soccorsa da un’ambulanza, e’ stata ricoverata in ospedale. Il fatto e’ avvenuto nella scuola elementare Emanuela Loi.

L’impianto di riscaldamento si era guastato, ma, secondo quanto riferisce la Flc Cgil, “la preside aveva segnalato il problema dell’impianto di riscaldamento inutilizzabile ripetutamente e, addirittura, nemmeno i solleciti da parte della prefettura hanno consentito la risoluzione del problema”.