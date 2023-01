Orlando stoppa Boston, Banchero decisivo con 23 punti

ROM (ITALPRESS) – Successo casalingo di Orlando Magic nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Il quintetto della Florida impone lo stop, dopo nove successi di fila, ai Boston Celtics, che di fronte agli oltre 19mila spettatori dell’Amway Center cedono per 113-98 nonostante i 26 punti a testa di Brown e Tatum. Ad esaltare i padroni di casa è l’azzurro Paolo Banchero: la ventenne ala grande-centro nata a Seattle, ma con cittadinanza italiana, termina a referto come miglior realizzatore dei suoi con un bottino personale di 23 punti in 36 minuti di impiego, impreziositi da 5 rimbalzi e 2 assist. A segno sul parquet amico anche Utah Jazz, che regola per 120-102 i Charlotte Hornets con 25 punti di Markkanen, top-scorer dell’incontro; contribuisce alla causa anche l’azzurro Simone Fontecchio, che totalizza 5 minuti in campo infilando 3 punti e 2 rimbalzi. Non bastano, ai Detroit Pistons, i 33 punti siglati da Bogdanovic per evitare il ko interno (130-150) contro i Milwaukee Bucks. Altri risultati: Chicago Bulls-Atlanta Hawks 111-100; Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 119-114; Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 147-127; Sacramento Kings-Memphis Grizzlies 133-100.

