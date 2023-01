Mussomeli, sindaco invita alla cautela: “Manto stradale con gelo”. In tanti non vanno a scuola

MUSSOMELI – Manto stradale ghiacciato e tanti ragazzi non vanno a scuola. Il sindaco, da parte sua, con un avviso di protezione civile invita alla cautela.” In considerazione del brusco calo delle temperature si prevedono per la prima mattinata di oggi, lunedì 23 gennaio 2023, gelate nel manto stradale, soprattutto nella discesa zona villa fenice, c.da Germano e Madonna riparo/discesa cimitero. Si consiglia di procedere con estrema prudenza e di utilizzare pneumatici invernali. Giuseppe Catania “. Altre notizie avvertono che da Vallelunga e Villalba non stanno partendo autobus per Mussomeli