La Nissa Under 19 cala la cinquina, batte la Sanconitana ed è ad un solo punto dal secondo posto

Nel campionato Under 19 bella affermazione esterna per la Nisa che ha battuto la Sanconitana con un netto 0-5. A sbloccare il match ci ha pensato il centrocampista Senna che poi ha trovato il raddoppio nella ripresa. Il terzo gol lo ha realizzato Trobia, mentre il poker l’ha firmato Gallo. Infine, quinto gol ad opera di Russo.

Una vittoria importante per la squadra di Giacomo Serafini ora a meno uno dal Gela Fc che occupa, attualmente, il secondo posto e che gli Under 19 biancoscudati affronteranno tra sette giorni al “Tomaselli” per tentare di mettere la freccia attuando l’atteso sorpasso in classifica.