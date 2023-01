Evasione fiscale a Catania, sequestro a societa’ per 2,7 mln

Militari del comando provinciale di Catania della Guardia di finanza hanno eseguito un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro preventivo per un valore di circa 2,7 milioni di euro nei confronti di una societa’ di capitali attiva nel settore del commercio di bevande, nonche’ del suo legale rappresentante e del suo amministratore di fatto.

La verifica fiscale ha fatto emergere gravi irregolarita’ della societa’ per gli anni d’imposta dal 2018 al 2022, con il il mancato pagamento dell’Iva sui prodotti acquistati, destinati alla successiva commercializzazione, per un valore di circa 3 milioni di euro, mediante la falsa attestazione del possesso dello status di “esportatore abituale”, qualita’ che consente, per legge, di ricevere fattura senza l’applicazione di tale imposta.

E poi una consistente evasione attraverso il sistematico occultamento al fisco dei ricavi annualmente conseguiti nell’esercizio dell’attivita’ economica, reso possibile dalla presentazione di dichiarazioni fiscali annuali non veritiere o addirittura non presentate. In riferimento a tale ultimo profilo, sarebbe stata, in particolare, constatata un’evasione di Iva per circa 2,5 milioni di euro e dell’imposta sui redditi delle societa’ per oltre 200 mila euro. L’amministratore di fatto e l’amministratore di diritto sono stati denunciati per i reati fiscali di omessa e di infedele dichiarazione dei redditi.

Il gip ha disposto nei confronti della societa’ e degli indagati, il sequestro preventivo, diretto e nella forma per “equivalente”, delle somme su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporto bancario intestato o cointestato o comunque riconducibile alla societa’ o agli indagati, per l’importo complessivo di 2,7 milioni di euro, corrispondente alla somma delle imposte evase ai fini Iva e Ires, ritenuto il profitto dei reati di omessa e infedele dichiarazione dei redditi