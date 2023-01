Euroform, grande divertimento per torneo di futsal e volley degli allievi: in campo anche i professori

Grande successo per la kermesse sportiva che ha visto in campo gli allievi dell’Euroform, nel futsal e nel volley. Una due giorni di sport e divertimento che ha ‘cementato’ la socialità tra i ragazzi ed offerto spunti di sana e coinvolgente aggregazione.

L’idea è nata da due docenti di Italiano, Matteo Niccoli e Giuseppe Ievolella, delle sedi di Caltanissetta, San Cataldo e Riesi, che si sono anche adoperati, alacremente, per la logistica e la formula del torneo.

Due gironi per entrambi gli sport: 7 squadre nel futsal e 6 nel volley.

Le gare si sono svolte venerdì 20 gennaio e mercoledì 25, le finali. Per aggiungere ulteriore ‘pepe’, le formazioni vincenti dei due tornei, poi hanno disputato una finalissima contro una compagine formata dai professori.

La squadra dei docenti

Da rimarcare l’impeccabile comportamento dei ragazzi che hanno vissuto due giorni davvero lieti.

L’Euroform, (accreditato alla Regione Siciliana) è ente no-profit nato nel 1996 ad opera di un gruppo di professionisti animati dall’obiettivo di promuovere le opportunità di sviluppo locale offerte dall’Unione Europea, si distingue non solo per la competente e formazione professionale ma, anche per le attività socializzanti che coinvolgono gli allievi.