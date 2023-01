Eccellenza. Nissa: finalmente tesserato Modula; arriva anche l’attaccante uruguayano Lucas Vignone

Due nuovi colpi di mercato sono stati annunciati in casa Nissa. Il primo è quello che ha permesso alla società biancoscudata di assicurarsi il bomber uruguayano Lucas Vignone (nella foto) da Montevideo. Il neo attaccante della Nissa, classe 1998, proviene dal Centro Atlètico Lito, club sudamericano che milita nella Divisional D AUF, categoria dove s’è laureato capocannoniere. In passato l’attaccante che detiene il doppio passaporto ha vestito, anche, le maglie dell’Huràcan e del Club Atlético Bella Vista, entrambi militanti nella Segunda División Profesional. Lucas è un calciatore tecnico, molto abile negli spazi con un buon fiuto del gol. Doti e qualità che non hanno lasciato indifferenti sia il direttore tecnico Emma che il direttore generale Cancelleri che hanno prima fiutato e poi chiuso l’affare nel giro di pochi giorni. Vignone è arrivato in città nella tarda serata di ieri, mentre oggi ha sostenuto il primo allenamento agli ordini di mister Sferrazza.

Augustin Alejandro Modula

Il secondo colpo è stato l’ingaggio del centrocampista Augustin Modula. Qui il colpo s’è concretizzato, come sottolineato dalla società in una nota, dopo mesi di duro lavoro. Il centrocampista argentino potrà essere già domenica a disposizione del tecnico biancoscudato Alessio Sferrazza. In questo caso, a fare la differenza è stata l’ostinazione che hanno avuto il team manager Alessandro Bonanno e il segretario Maurizio Lamendola che si sono impegnati senza lesinare energie per ottenere tutte le documentazioni utili per arrivare al tesseramento. Modula, classe 1993, ha raggiunto l’apice della sua carriera nel Chacarita Juniors esordendo nella Primera División, nella stagione 2017-18, dove collezionò dieci presenze. Proviene dal club iberico del CD Guadalajara, militante nella Tercera Divisiòn. Ora, questa nuova stimolante esperienza italiana per dimostrare le sue note ed indiscusse capacità in mezzo al campo.