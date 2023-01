Covid in netto calo, Iss: diminuiscono ricoveri e terapie intensive

Il tasso di occupazione in terapia intensiva e’ in calo al 2,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 26 gennaio) vs il 2,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 19 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 6,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 26 gennaio) vs il 7,9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 19 gennaio.

E’ quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia sul Covid dell’Istituto superiore di sanita’