Coppia di amiche coinvolta in un tragico incidente stradale: morta una 21enne, solo ferite per una 22enne

Tragedia della strada a San Giuseppe Vesuviano. Qui una coppia di giovani amiche è stata coinvolta in un terribile incidente stradale nel quale una delle due, una 21enne ha perso la vita. Le due ragazze erano state trasportate all’ospedale di Sarno dopo un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione le due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 500 quando, per motivi ancora da accertare, l’auto è finita contro un muro. Nel violentissimo impatto ad avere la peggio è stata la 21enne che era alla guida.

La ragazza è morta in ospedale per le ferite riportate. La passeggera, classe 2002, è invece rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.