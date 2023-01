Confcommercio Caltanissetta: “Sicurezza partecipata ricetta per salvaguardare le attività”

Apprendiamo dalla stampa che giorno 25 gennaio p.v. è stato convocato dal Prefetto D.ssa Chiara Armeria una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica. Con nostro comunicato stampa del 09 gennaio scorso avevamo denunciato la crescita esponenziale di questi eventi criminosi nella città e di conseguenza abbiamo avuto dei confronti con i commercianti della città per individuare iniziative che possano permettere un sempre maggiore livello di sicurezza per gli esercizi commerciali. E’ necessario che la prevenzione e la sicurezza siano declinate in un contesto di ampia collaborazione, nel quale l’attività delle Forze di Polizia sia integrata da misure di difesa passiva che fungano intanto da deterrenza per i malintenzionati e poi da ausilio per le indagini dirette eventualmente a indentificare gli autori dei reati.

Le rimostranze e la richiesta di maggiore sicurezza dei commercianti vittime di tali episodi meritano grande attenzione e devono essere approfonditamente considerate e affrontate tutti insieme nella maniera migliore. La sicurezza partecipata, dunque, quale ricetta per salvaguardare le attività, tenuto conto anche della vastità del territorio da controllare da parte delle pattuglie e delle non illimitate risorse umane a disposizione. Per favorire queste iniziative si dovrebbero verificare anche tutte le possibili forme di cofinanziamento pubblico in grado di agevolare gli investimenti nella sicurezza delle attività commerciali. E’ quanto sostiene Confcommercio Caltanissetta in una nota