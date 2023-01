Come prendersi cura del Pastore Tedesco? Tutte le dritte da non perdere

È una delle razze canine più amate e diffuse al mondo, l’emblema del fido amico a quattro zampe per eccellenza. Parliamo del Pastore Tedesco, cane originario della Germania ed icona del mondo degli animali da compagnia, non solo in casa. Il Pastore Tedesco è anche il “cane poliziotto”, colui che dà assistenza ai disabili e partecipa alle operazioni di salvataggio. Si tratta di un cane intraprendente, pieno di voglia di fare, che non si stanca mai, pronto ad imparare, sempre e continuamente.

Questa razza è un perfetto compagno di viaggio, che dà grandi soddisfazioni al padrone ma che ha anche bisogno di essere coccolato per assolvere i suoi bisogni e le sue esigenze. Uno scambio reciproco insomma: lealtà e fiducia in cambio di amore e rispetto. Tutto questo deriva molto probabilmente dal suo passato e dalla sua storia. Il Pastore Tedesco, in passato, era impiegato nella protezione delle greggi, e successivamente nei lavori meno gravosi di conduzione. Da sempre, insomma, è stato abituato a fare movimento ed attività a contatto con gli umani imparando sempre nuove cose.

Tra i vari aspetti a cui bisogna guardare per prendersi cura di un Pastore Tedesco, c’è l’alimentazione. Ogni razza canina ha bisogno di cibo diverso in base alle esigenze fisiche ma per questo tipo di cane c’è da tenere conto anche della vita che conduce e del ruolo che ha accanto al suo padrone per stabilire bene le dosi di cibo di cui ha bisogno. Se si tratta di un cane molto attivo certamente le calorie giornaliere aumentano rispetto a chi vive giornate più tranquille in casa o ad un esemplare più anziano che vede rallentare il suo metabolismo.

Ma non è tutto. Per questo tipo di cani, inoltre, l’alimentazione è rilevante per sostenere l’importante muscolatura che si ritrovano. Ecco perché è necessario garantire loro la giusta quantità di proteine e sostanze nutritive. Come fare allora? Scegliendo le migliori crocchette per Pastore Tedescoche si trovano sul mercato oggi.

Ne fanno parte, certamente, quelle di Amusi, brand leader del settore cibo per animali che propone dei croccantini specifici per curare l’alimentazione di questa razza che necessita di monitorare con frequenza costante l’aumento di peso senza correre il rischio di una crescita veloce già da cucciolo ed evitare l’insorgere di patologie articolari come la displasia dell’anca e del gomito a cui sono fortemente esposti. Sono ricche di Omega 3 e Omega 6 per garantire al cane un pelo lucente ed il benessere cardiocircolatorio.