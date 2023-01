Ciclocross. Il sancataldese Salvatore Lo Monaco convocato per i campionati italiani di Ostia

Il portacolori del Team Race Mountain Lo Monaco ha ricevuto la convocazione da parte del Tecnico regionale fuoristrada per partecipare al Campionato Italiano di ciclocross che si svolgerà a Ostia Antica(RM). Lo Monaco, dopo essersi aggiudicato il Campionato Regionale, la seconda posizione nel campionato del Mediterraneocross, è l’atleta di spicco del ciclocross siciliano, ma non solo.

L’atleta sancataldese ha sottolineato: “Sono super motivato per questa convocazione che mi consentirà di partecipare il 14/15 gennaio ai Campionati Italiani di ciclocross. Contento dei traguardi che sto raggiungendo, sicuramente devo dire un grazie al mio team e a tutti gli sponsor che sostengono il progetto. Adesso non resta che iniziare a mettere la testa in modalità OFF così da raggiungere una concentrazione massima nell’ultima settimana di allenamento/rifinitura”.