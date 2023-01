Caltanissetta, partono le assunzioni per i medici stranieri: il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Assunzioni di medici stranieri anche in Sicilia. Sulla Gazzetta ufficiale siciliana e’ stato pubblicato il decreto regionale firmato dall’Assessore regionale alla Salute Giovanna Volo con la quale si autorizzano fino al 31 dicembre le aziende sanitarie “purche’ impegnate nell’emergenza Covid-19, al reclutamento di personale in possesso di qualifica conseguita all’estero regolate da specifiche direttive dell’Unione Europea”.

Si apre anche all’assunzione di personale specialistico non appartenente all’Unione europea. Per risolvere la problematica della carenza di personale medico, quindi, la Regione Siciliana apre le porte anche a coloro i quali hanno conseguito la specializzazione fuori dai confini italiani.

Alcune aziende sanitarie, come quella di Caltanissetta, gia’ lo scorso anno avevano aperto i bandi ai medici dell’Argentina per l’assunzione di medici oltre oceano tanto da realizzare anche le graduatorie per branche specialistiche. Con la pubblicazione del decreto, quindi, l’Asp di Caltanissetta potra’ procedere alle assunzioni dei medici stranieri.