Caltanissetta. Il 9 gennaio al Teatro Margherita c’è il musical “Il Re Leone”

CALTANISSETT. Un viaggio fantastico all’interno del magico mondo della savana, tra riflessioni, storie e racconti che divertono, fanno sognare ma anche danno lezioni di vita. Per la prima volta approda anche a Caltanissetta il musical “Il Re Leone” con gli artisti de “Il cuore di Argante”, regia di Giuseppe Spicuglia.

Lo spettacolo, in programma lunedì 9 gennaio alle ore 18 al Teatro Regina Margherita, è il primo della sezione dedicata a bambini, ragazzi e famiglie all’interno della stagione teatrale e musicale “Svelamenti” promossa dal Comune di Caltanissetta – Assessorato alla Cultura. Una maestosa e coinvolgente messinscena, preceduta da una matinée per le scuole, per raccontare la storia del giovane leone Simba che si ritrova a dover prendere il posto di suo padre Mufasa che è stato ucciso dallo zio Scar.

Seguendo la trama del famoso film d’animazione firmato da Disney, anche sul palcoscenico del teatro di Caltanissetta il giovane Simba vivrà emozionanti avventure, e grazie all’aiuto dell’amica Nala, compagna d’infanzia per la quale affiorerà un sentimento d’amore, e dell’improbabile duo comico Timon e Pumbaa, un suricato e un facocero, riuscirà a trionfare e a governare nelle Terre del Branco, riportando ordine e giustizia, e a riconoscere il suo posto all’interno del Cerchio della Vita. Una narrazione intensa che attraverso le storie degli animali protagonisti racconta di famiglia, amicizia, amore, paure e coraggio, ma anche di pace e rifiuto della guerra, saggezza e fede, questa bene rappresentata da Rafiki, il babbuino “sciamano” che aiuterà Simba ad affrontare il suo passato nel percorso verso il grande cammino della vita.

Temi importanti che insieme alle spettacolari musiche, ai ricercati costumi e al sapiente gioco di luci, riusciranno ad appassionare il pubblico di tutte le età e a trasmettere perfettamente la filosofia “Ubuntu”, il principio di rispetto verso ogni forma di vita. “Attraverso l’arte teatrale è possibile trasmettere importanti messaggi e suscitare grandi emozioni – commenta l’assessore comunale alla Cultura, Marcella Natale – La coinvolgente capacità interpretativa, le musiche, la trama, ogni singolo elemento fa dello spettacolo “Il Re Leone” un capolavoro.

Abbiamo pensato alla bellezza di vivere l’esperienza del teatro anche per i più piccoli dedicandogli la sezione fuori abbonamento “Famiglie a Teatro”, con biglietti di ingresso a soli 5 euro, proprio per poter dare la possibilità a tutti di godere insieme di questa splendida arte”. Fin dal primo brano “il cerchio della vita”, dove ogni essere vivente è chiamato a rispettare e prendersi cura di ognuno su questa terra, “dalla più piccola formica alla saltellante antilope”, tutta la celebre e pluripremiata colonna sonora, con le canzoni scritte da Elton John e Tim Rice, le musiche di Hans Zimmer e la straordinaria partecipazione di Lebo M. per gli arrangiamenti corali e il particolare sound africano, è intrisa di profondi insegnamenti. Informazioni e prenotazioni al botteghino del teatro e su liveticket.it