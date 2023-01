Caltanissetta. Il 24 gennaio alle 17,30 il Circolo PD Faletra organizza evento su servizi per l’infanzia

CALTANISSETTA. “Caltanissetta è la penultima provincia italiana nelle politiche per l’infanzia, ciò significa che il futuro delle bambine e dei bambini del nostro territorio è gravemente compromesso a causa della carenza di fondamentali servizi”. Lo sostiene Carlo Vagginelli, segretario del Circolo Pd Faletra di Caltanissetta.

Secondo Vagginelli: “Nella nostra provincia il 60% dei comuni non ha asili nido sul suo territorio e la città capoluogo offre soltanto 15 posti nido ogni cento bambini (fonte Openpolis). Complessivamente, a Caltanissetta si spendono 204 euro per ogni bambina o bambino mentre la media nazionale è di 909 euro (fonte Istat).

Noi vogliamo invertire la rotta, raccogliendo le vostre idee e le vostre esperienze. Per farlo abbiamo preparato un questionario che è possibile compilare in forma telematica ed abbiamo organizzato un appuntamento pubblico”. L’appuntamento si terrà martedì 24 gennaio, alle 17:30, presso il locale Retrò di via Sallemi 3.

“Si tratta – ha concluso Vagginelli – di un appuntamento in cui raccoglieremo idee ed esperienze provenienti da diverse realtà associative e professionali, una prima occasione di confronto per costruire una città in cui si possa crescere, studiare, giocare e diventare adulti”.