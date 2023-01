Caltanissetta, conferenza provinciale permanente sulla sanità. Gambino: “Su mia proposta aperti dossier di approfondimento”

CALTANISSETTA – Tiene banco a Caltanissetta ed in provincia il tema della salute, con particolare riferimento alla situazione della sanità nissena. Stamani, in prefettura, è stata avviata la conferenza provinciale sulla Sanità.

Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, sottolinea: “Stamattina è stata avviata in prefettura, su mia richiesta nella qualità di presidente della conferenza provinciale dei sindaci, la conferenza provinciale permanente sulla sanità. La conferenza è stata indetta dal prefetto dott.ssa Chiara Armenia che l’ha presieduta, ad essa hanno partecipato: l’assessore regionale alla salute dott.ssa Giovanna Volo, l’ing. Alessandro Caltagirone, il dott. Benedetto Trobia in rappresentanza dell’Asp e i sindaci della provincia. Gli interventi posti sul tavolo hanno affrontato le criticità del “sistema salute” in provincia, proponendo le azioni per la loro risoluzione. Su mia proposta si è deciso di procedere per singoli dossier al fine di approfondire e risolvere ogni tematica in maniera diretta ed efficace sia per quanto riguarda la gestione degli ospedali sia per le strutture territoriali”.