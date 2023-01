Caltanissetta, auto investe un pedone in via Rosso di San Secondo

Questa mattina un nuovo incidente è avvenuto in via Rosso di San Secondo a Caltanissetta quasi in contemporanea con quello avvenuto in via Guastaferro.

Lo scontro è avvenuto nei pressi del ponte che permette l’accesso alle scuole Giovanni Verga e Ruggero Settimo nel senso di marcia che scende in direzione del centro storico.

Dalle prime ricostruzioni, che al momento stanno effettuando le forze dell’ordine intervenute sul posto, pare che un’auto abbia investito un pedone.

L’automobile coinvolta nell’impatto, un’utilitaria bianca, mostrava il parabrezza completamente lesionato e rientrato presumibilmente a seguito dell’urto. Non sono state rese note le condizioni di salute della vittima dell’incidente.

Sul posto Carabinieri e Polizia hanno effettuato i rilevamenti per verificare la dinamica dei fatti e hanno interrotto il regolare traffico veicolare per circa un paio d’ore.