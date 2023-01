C3 Aircross ottimi successi nel 2022: Oggi disponibile anche presso le Concessionarie di Auto usate

Il mercato dell’auto in Italia è in costante crisi ormai da alcuni anni. Alcuni modelli però stanno riscuotendo particolare successo e non si tratta necessariamente di modelli appena presentati sul mercato. Stiamo parlando in particolare della Citroen C3 Aircross, la “piccola” del brand francese che si è trasformata nel 2017 in un crossover particolarmente interessante, che aveva ereditato dalla C4 i tanto evidenti bumper laterali, ormai non più presenti.

Un successo che arriva con calma

Il crossover di medie dimensioni

Perfetta per la città

L’idea di Citroen è abbastanza chiara: dare una scossa alle classiche utilitarie, rendendole più interessanti per il grande pubblico e più adatte alle esigenze odierne. E possiamo tranquillamente dire che con la C3 Aircross la strategia ha avuto successo, anche se non sin dal lancio. Nel corso del 2022 questo modello ha riscosso grande successo, con un aumento delle immatricolazioni evidente e netto: in un mercato in crisi non è un dato che può passare inosservato. Stiamo per altro parlando di uno dei più grandi successi di Citroen degli ultimi anni, la versione Aircross della C3. L’auto di oggi non ha nulla a che vedere con il modello iniziale, sul mercato ormai da diversi anni: la C3 Aircross è più alta, con maggiore grinta e con tutte le dotazioni di sicurezza e di comfort che si possono desiderare. L’ultimo restyling risale al 2021, si può tranquillamente dire che ha giovato a un modello già di successo. La sua notorietà fa sì che sia abbastanza semplice trovare questo modello di auto anche nella versione usata.

Ad esempio, in Lombardia e specialmente presso le concessionarie di auto usate a Milano e provincia, é piuttosto comune, trovare una C3 aircross in Occasione con qualche chilometro percorso alle spalle, con due o tre anni di vita, e ottenere così un notevole risparmio sul prezzo di listino del Nuovo.

Interni confortevoli

Un’auto che piace anche ai giovani

Pensata non solo per la città

I punti forti della C3 aircross sono molteplici, a partire dall’assetto da SUV misto a una classica monovolume, che la rende molto più accattivante e spaziosa. Perché gli automobilisti di oggi usano la vettura per moltissime attività diverse, non solo per il classico tragitto casa-lavoro. E questa C3 permette di riempire il bagagliaio con tutto ciò che si desidera, oltre a offrire ampio spazio in abitacolo sia per chi si accomoda davanti, sia per chi siede dietro. Non guasta poi il completo restyling degli interni, che offrono ulteriore confort, una guida silenziosa e varie dotazioni multimediali, oggi irrinunciabili.

Chi sceglie la C3 aircross

Agli italiani piacciono i SUV

Disponibile con motorizzazioni diesel e benzina

La C3 aircross piace molto agli italiani, e lo dimostrano i dati riguardanti il 2022. Si deve per altro comprendere che negli ultimi anni una buona fetta di pubblico si è spostata sui SUV, più o meno compatti. La C3 piace a chi vuole un’auto spaziosa ma preferisce non eccedere nelle dimensioni; stiamo infatti parlando di un SUV compatto, che si mantiene entro dimensioni adatte a muoversi in città o a parcheggiare vicino ai centri commerciali italiani, dove sullo spazio non si lesina assolutamente. Perfetta per i giovani, esiste anche con motorizzazione adatta ai neopatentati, che ottengono con la C3 un’auto perfetta anche per gli anni successivi.