Basket, esordienti: l’Airam vince il derby contro e comanda la calssifica

Ancora una vittoria per l A.S.D. “Airam” Caltanissetta nel campionato esordienti provinciale di basket, la formazione nissena cara a coach Emilio Galiano ha sconfitto i pari età dell’Invicta ed ora comanda la classifica del campionato esordienti provinciale a punteggio pieno avendo vinto tutte le partite finora disputate.

l Palacannizzaro si è assistito ad un bello spettacolo, con i ragazzini che hanno dato vita ad un match avvincente. La partita giocata al meglio dei sei tempi, ha visto prevalere gli azzurri dell’Airam che si sono aggiudicati ogni singolo tempo concludendo la partita sul 18 a 6 .

L’incontro in certi momenti è stato equilibrato, ed ha visto le due formazioni nissene darsi battaglia in campo con grinta e sportività.

Dopo un inizio stentato i cestisti dell’Airam hanno preso in pugno l’incontro e nonostante i numerosi errori sotto canestro sono riusciti portare a casa una bella vittoria.

Coach Galiano Emilio a fine partita ha mostrato una certa soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi, “Questo sicuramente non è un punto d’arrivo ma bensì una buona partenza e soprattutto è fondamentale prendere coscienza dei numerosi errori che ancora facciamo sia in attacco che in difesa per poter crescere come gruppo, che alla fine è il nostro vero obiettivo”.