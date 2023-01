Auto si ribalta con sei ragazzi a bordo: cinque morti, tutti tra i 21 e i 17 anni

Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata più volte per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto intorno alle 2:30 a Fonte Nuova su via Nomentana a Roma. Una sesta persona che era a bordo dell’auto, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale. Secondo le prime notizie, le cinque vittime, tre ragazzi e due ragazze, avevano età comprese tra i 21 e i 17 anni. La strada è stata chiusa al traffico. La Procura di Tivoli ha aperto un’indagine.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, anche i carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo.

Stando a una prima ricostruzione dei militari, intorno alle 2 di notte la Fiat Cinquecento su cui viaggiavano cinque giovani in direzione Roma ha perso il controllo ed è finita contro un palo della luce nei pressi dell’Ufficio Postale al centro della frazione Tor Lupara.

Le vittime

Quattro dei giovani a bordo dell’auto sarebbero morti sul copo, un quinto durante il trasporto in ospedale. Le vittime sono: Alessio Guerrieri, 21 anni, Flavia Troisi, 17, Valerio Di Paolo, 21, Giulia Scalvo, 17, Simone Ramazzotti, 21. L’unico sopravvissuto, il ventunenne Leonardo Chiapparelli, è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso.

La Procura di Tivoli apre un’indagine

La Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, in relazione all’incidente automobilistico che questa notte ha provocato la morte di cinque ragazzi a Fonte Nuova. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che dovranno accertare i motivi per i quali la Fiat 500 si è ribaltata, forse dopo avere urtato un palo della luce.

Stando a una prima valutazione a causare l’incidente sarebbe stata la velocità a cui viaggiava l’auto, che proveniva da Mentana e andava in direzione Roma. Probabilmente alla guida c’era uno dei ragazzi deceduti sul colpo perché l’auto è intestata alla madre.

Come riportano i media locali, nel 2007, in un altro incidente stradale, altri cinque giovani avevano perso la vita a Tor Lupara.

Il cordoglio della squadra di calcio

I giovani deceduti militavano nella squadra di calcio Asd Tor Lupara che si è stretta nel lutto alle famiglie con un messaggio postato su Facebook.