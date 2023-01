Al via integrazione oraria per 4 mila lavoratori Asu operanti in Sicilia

È stato approvato in Commissione Bilancio all’Ars, un emendamento, presentato dagli onorevoli della Dc, Carmelo Pace e Ignazio Abbate e dal collega di FdI, Marco Intravaia.

“Finalmente anche questa categoria di lavoratori percepirà uno stipendio

dignitoso, dopo che per quasi 30 anni hanno ricevuto una indennità

mensile di appena 600 euro”, dichiara il capogruppo della Dc all’Ars,

Carmelo Pace. “Sarà un supporto anche per i Comuni che utilizzano ben

3.000 unità e che adesso potranno avere a disposizione questo personale

per tutta la settimana, offrendo ai cittadini servizi più efficienti”.

“Abbiamo mantenuto una prima promessa – afferma – e abbiamo chiesto un impegno al governo affinchè si avvii la stabilizzazione dei lavoratori,

sempre promessa ma mai realizzata. Occorre dare dignità alle 4000

persone alle quali ormai viene fatta intravedere la certezza di un

contratto chiesto da oltre 25 anni, ovvero dall’inizio del precariato.

Adesso ci impegneremo per trovare le migliori soluzioni normative

possibili affinchè ciò avvenga nel pieno rispetto delle regole evitando,

come avvenuto negli ultimi anni, impugnative da parte dello Stato”,

conclude Pace.