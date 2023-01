Aeroporto di Catania. Ancora un furto all’imbarco: Polizia denuncia una donna

Personale della Polizia di Frontiera in servizio l’aeroporto di Catania, ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, una passeggera in partenza per Milano Linate, gravemente indiziata del reato di furto.

E’ accaduto che una donna in partenza per Venezia, sottoponendosi ai controlli di sicurezza sulla persona e sul bagaglio a seguito, ha dimenticato all’interno della vaschetta utilizzata, un paio di occhiali da sole di una nota marca italiana del valore di 400 euro e, dopo aver ultimato i controlli e raggiunto la sala imbarchi, si è resa conto di aver dimenticato di prenderli. Seppur tornata velocemente alle postazioni di controllo, la passeggera non è tuttavia riuscita a rientrarne in possesso, realizzando che durante l’esiguo lasso di tempo trascorso, ignoti se ne erano appropriati.

Acquisita la denuncia dell’avvenuto furto, il personale di Polizia, tramite le registrazioni del sistema di videosorveglianza, è riuscito ad individuare l’autrice del furto: una donna che, accorgendosi degli occhiali nella vaschetta utilizzata dalla denunciante, se ne appropriava per poi allontanarsi. I poliziotti della Polizia di Frontiera sono riusciti a rintracciare l’autrice del furto nei pressi del gate d’imbarco per Milano Linate e a recuperare il maltolto che successivamente è stato restituito alla legittima proprietaria.