Villalba, inaugurati tanti presepi e si respira aria natalizia

VILLALBA – Grazie alle sollecitazioni del nuovo arciprete parroco di Villalba Don Marko Cosentino, è possibile ammirare e contemplare, nel piccolo centro nisseno, una ricca e suggestiva mostra di arte presepiale. Presepi tradizionali e presepi dove c’è dietro un ampio lavoro artigianale di costruzione. Perché il presepe? Lo spiegano bene i protagonisti. Oggi più che mai, il presepe va proposto e valorizzato. Prepararlo è anzitutto un atto di fede. Esso svela la bellezza del mistero dell’Incarnazione, della nascita di Cristo e quello della nostra vera nascita umana. Preparare il presepio in famiglia, o altrove, insieme, è un’esperienza di vita affettiva, di calore umano. Ogni presepio è uno spettacolo di bellezza e tenerezza! Anche papa Francesco si augura che questa pratica non venga mai meno, ma venga sempre difesa, riscoperta e rivitalizzata. Il presepio suscita stupore e ci commuove. Ci invita alla contemplazione e al sentire l’amore di Dio per noi. Quanti valori evoca, custodisce e trasmette un presepio: il valore della semplicità, dell’umiltà, dell’essenzialità, della povertà, della mitezza, del silenzio, della pace… Don Primo Mazzolari affermava che il Natale è la festa di Dio che si fa bambino. Il Signore viene per tutti, per chi lo cerca e per chi lo ignora. Nel mondo, attraverso un bambino che non ha niente, entra la gioia. La gioia è fatta di niente. “Non dimentichiamo la strada del presepio se la Terra vorrà avere uomini che sentono la fraternità…”