Usa: bufera artica attanaglia il Paese, almeno 22 vittime

Oltre 315 mila abitazioni e aziende, in tutti gli Stati Uniti, sono rimaste senza elettricita’ alla vigilia di Natale, a causa della tempesta artica e di venti e nevicate record, che hanno danneggiato le linee elettriche e fatto scendere ampiamente le temperature sotto lo zero. Condizioni estreme che hanno ucciso almeno 22 persone da mercoledi’, in sette diversi Stati, secondo quanto riporta la Cnn.

L’aria gelida continua ad attanagliare gli Usa in questo fine settimana natalizio: particolarmente colpite, anche con vere e proprie bufere di neve, sono le zone dell’Upper Midwest e dell’interno nord-orientale del Paese. In particolare nell’area di Buffalo, nello Stato di New York, forti nevicate e venti hanno reso la