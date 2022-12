Sommatino. Al via campagna di consegna porta a porta nuovi cestini per differenziata

SOMMATINO. Iniziata la consegna porta a porta dei nuovi cestini per la raccolta differenziata, che ogni utenza, domestica e non domestica, dovrà utilizzare per permettere un più puntuale ritiro dei rifiuti. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia.

E’ previsto che i delegati dell’Impresa consegneranno direttamente nelle case dei nuovi cestini; qualora non saranno in casa, sarà lasciato un avviso con un numero di telefono per prenotare comodamente il ritiro dei cestini.