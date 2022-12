Sicilia, Palermo: Babbo Natale scende dal tetto, gli auguri del soccorso alpino

Non solo salvataggio di escursionisti infortunati e ricerca di dispersi negli ambienti impervi più disparati. Per il terzo anno i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano – stazione Palermo si dedicheranno alla solidarietà regalando qualche minuto di spensieratezza ai piccoli degenti dell’ospedale pediatrico ‘Giovanni Di Cristina’ di Palermo.

D’intesa con la direzione sanitaria del nosocomio e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid oggi, a partire dalle 10, i tecnici del Sass in costume da Babbo Natale si caleranno dal terrazzo del padiglione ‘Biondo’. La mattina del 5 gennaio, invece, in occasione dell’Epifania, nel cortile interno sarà montata una teleferica attraverso la quale una volontaria-Befana in sella a una scopa farà un ‘volo’ da un edificio all’altro illuminata da un faro.