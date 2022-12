Sicilia, gambiano rapina e manda in ospedale anziana di 79 anni

La polizia di RAGUSA ha fermato un gambiano di 23 anni accusato di una serie di furti commessi il 17 dicembre e di una rapina aggravata a una 79enne poi portata in ospedale per le ferite subite durante il colpo. Il rapinatore aveva un permesso di soggiorno per motivi umanitari ed è un senza fissa dimora.

A portare gli inquirenti sulle sue tracce sono state le immagini di videosorveglianza installate nella zona della rapina. L’extracomunitario, che indossava un giubbotto double-face, subito dopo l’aggressione ha rivoltato la giacca per non farsi riconoscere.

Poi è andato da un “Compro oro” del centro di RAGUSA per vendere la collana rubata alla vittima e ha mostrato i documenti. La refurtiva è stata recuperata.