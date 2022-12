Sicilia, 2 polacchi rubano 80 chili di melenzane e fuggono: inseguiti, bloccati e denunciati

Agenti delle Volanti hanno denunciato a SIRACUSA due cittadini polacchi di 26 e di 29 anni per furto aggravato di ortaggi. I due sono stati sorpresi da un addetto alla vigilanza mentre erano intenti a portare via melanzane in un terreno nei pressi di contrada Capo Muro di Porco. Una volta scoperti i due ladri si sono dati alla fuga a bordo di un’auto inseguiti dal guardiano, che ha contattato la Polizia. Bloccati in via Elorina, sono stati trovati con oltre 80 chili di melanzane.

Stessa sorte è toccata anche a un 47enne denunciato dai poliziotti per tentato furto aggravato. L’uomo in via Luigi Monti ha tentato di aprire un container, prima utilizzando una smerigliatrice per spezzare il lucchetto, poi con una spranga di ferro e, infine, con una corda legata alla propria auto e alla porta del container. Tutti i tentativi sono miseramente falliti, ma l’uomo è stato bloccato e denunciato dagli agenti.