San Cataldo, Tribunale assolve il Comune: non dovrà versare 500.000 euro richiesti dalla banca

Il Comune di San Cataldo non dovrà pagare 500 mila euro a una banca che aveva acquistato crediti vantati dalla società Enel Sole srl che opera nel settore dell’illuminazione pubblica nei confronti dell’amministrazione del comune in provincia di Caltanissetta. Lo ha deciso il giudice civile del tribunale di Caltanissetta.

La vicenda inizia nel 2016 quando la Banca Sistema spa, specializzato nel factoring e nel recupero crediti verso le pubbliche amministrazioni, acquista i crediti. La Banca notifica al Comune gli atti di cessione dei crediti.

Il Comune, difeso dall’avvocato Fabio Toto, ha presentato ricorso. Il giudice accogliendo per intero le tesi sostenute dal Comune, ha stabilito che nonostante l’acquisto dei crediti e le notificazioni degli stessi, l’ente pubblico nulla deve alla banca poiché la stessa non è riuscito a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro, ancora in corso, con il suo procuratore speciale. In particolare, dagli atti e dai documenti forniti dall’istituto di credito non era possibile sostenere che chi aveva conferito il mandato per il recupero del credito fosse ancora dipendente dell’istituto.