San Cataldo. Tanto entusiasmo e partecipazione alla Festa del Socio dell’Associazione Giuseppe Amico Medico

SAN CATALDO. Nel consueto clima di fraternità e amicizia si è svolta la tradizionale Giornata del Socio, che in questo periodo dell’anno vede i membri dell’Associazione Amico Medico riunirsi con le proprie famiglie per un momento di gioia ed agape fraterna e per lo scambio di auguri. I soci si sono ritrovati dapprima tutti presso il Santuario di Maria SS. delle Grazie per la Santa Messa sociale celebrata dal parroco frate Eugenio Caramia e successivamente si sono spostati presso il salone parrocchiale per la cena con prodotti tipici della tradizione sancataldese a cui ha partecipato anche l’arciprete don Alessandro Giambra.

Prima del brindisi e della tradizionale tombolata il presidente ha ricordato le tante iniziative che hanno visto protagonista l’associazione in questo suo 41esimo anno di attività: il grande concerto in Chiesa Madre diretto da monsignor Marco Frisina trasmesso poi, il giorno di Pasqua, su TV2000, la mostra diffusa “La Tradizione riprende il Corso” sulla Settimana Santa sancataldese, la presentazione del documentario “La Memoria svelata” di Gianfranco Ayala, la partecipazione alla Settimana Santa con la processione del Nazareno restaurato sul nuovo fercolo e con i Sanpaoloni della Domenica di Pasqua e la diretta su Rai Italia.

E poi ancora il progetto multimediale sui Sanpaoloni realizzato da Laura Vicari, l’inserimento di due siti sancataldesi e dei nostri Sanpaoloni ne “le Vie dei Tesori” il più grande circuito di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, la partecipazione al primo Raduno degli Apostoli di Sicilia a Barrafranca, la replica, l’8 settembre, festa della Natività di Maria, del concerto “La Gloria di Colui che tutto move” in Chiesa Madre, la presentazione del nuovo libro sulla storia di San Cataldo di Claudio Arcarese, la donazione da parte del socio Calogero Alù di un locale da adibire a sede sociale e centro espositivo permanente dei Sanpaoloni, la mostra “Pacem in Terris: Arte e devozione nei santini d’epoca della collezione di Francesco Scarantino” impreziosita dalla presenza della copia fedele della Natività di Caravaggio e di altre due tele del Merisi, realizzate dal maestro saccense Calogero Termine, “Amor Vincit Omnia” il concerto di Natale dei Diapasong Vocal Group, e, ancora, l’accoglienza, in vari periodi dell’anno, di diversi turisti provenienti da più parti dell’Isola, in visita alla nostra Città.

Arcarese, infine, non ha mancato di invitare tutti i presenti all’ultimo appuntamento dell’anno: la proiezione, il prossimo 8 gennaio 2023 alle ore 18:00, del film “L’Ombra di Caravaggio” di Michele Placido, realizzata in collaborazione con il Cine Teatro Don Bosco.