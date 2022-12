San Cataldo. Tante belle iniziative natalizie nel quartiere San Giuseppe – Madrice

SAN CATALDO. Non solo Mercatini di Natale. All’interno del quartiere San Giuseppe Madrice sono diverse le iniziative natalizie che si svolgeranno in questo arco di tempo compreso tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Prevista la mostra di presepi in Chiesa Madre – U Rató, il presepe monumentale in via Umberto, 49 presso i locali del Signor Falzone, e poi ancora, dal 16 al 24 dicembre, la tradizionale Novena di Natale in Piazza San Giuseppe. Dal 18 dicembre al 6 gennaio mostra di “Santini D’Epoca” e della copia fedele della Natività del Caravaggio presso la Chiesa di San Giuseppe dalle ore 19.

Il 18 dicembre, invece, grande attesa per “Babbo Natale in moto” con raduno in Piazza Madrice alle ore 12.30. Il 21 dicembre concerto natalizio dei Diapasong Vocal Group presso la Chiesa San Giuseppe alle ore 18:30.