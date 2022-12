San Cataldo. L’associazione “Un Gesto per un Sorriso” partner iniziativa di solidarietà “Giocattolando”

SAN CATALDO. Ancora solidarietà in primo piano per l’associazione “Un gesto per un sorriso” del presidente Michele Falzone. L’associazione sancataldese, infatti, è partner della lodevole iniziativa di solidarietà Giocattolando organizzata dal Centro Sicilia di Catania.

Dall’8 al 23 dicembre tutti i bambini potranno donare i loro giocattoli, nuovi o usati in buono stato presso l’area dedicata nella galleria dalle 16 alle 20. I piccoli donatori riceveranno in cambio una Natalira dal valore simbolico: coloro che avranno collezionato 5 Natalire potranno ritirare una Gift Card del Centro Commerciale del valore di € 10.

Il totale dei giocattoli raccolti sarà “convertito”, in ore di animazione per allietare/risollevare i bambini bisognosi del territorio. L’evento è in collaborazione con Associazione Beato Dusmet, AVES Sicilia e Un Gesto per un Sorriso. Il Regolamento completo è su https://centrosiciliashopping.it/giocattolando/