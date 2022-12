San Cataldo. Il 22 dicembre nella Chiesa di Santo Stefano c’è la Giovane Orchestra Sicula con il 10° Concerto di Natale

SAN CATALDO. La Giovane Orchestra Sicula, diretta al maestro Raimondo Capizzi (nella foto), in occasione dell’inizio dei festeggiamenti dei 10 anni di fondazione dell’orchestra, si esibirà il prossimo 22 dicembre in occasione del tradizionale concerto di Natale Città di San Cataldo nell’ambito dell’evento “La notte magica”.

Lo ha reso noto lo stesso Raimondo Capizzi che ha così annunciato la decima edizione di un concerto che rappresenta un autentico evento per la comunità sancataldese. “Siamo partiti da qui e ogni anno, a dicembre, come di consueto festeggiamo in musica l’attesa del Natale – ha sottolineato il maestro Capizzi – Uno spettacolo che racconta cosa si è perduto del Natale in questi ultimi decenni. Tanti i valori che purtroppo si sono persi, le tradizioni popolari sacre e musicali. Ripercorreremo la storia del Natale Siciliano inteso come identità siciliana”.

L’appuntamento è per il prossimo 22 dicembre presso la Chiesa Santo Stefano alle ore 20.15 a San Cataldo