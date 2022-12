San Cataldo. Il 22 dicembre in piazza San Giuseppe c’è Babbo Natale per una bella foto ricordo

SAN CATALDO. Si svolgerà giovedì 22 dicembre in piazza San Giuseppe l’iniziativa una foto con Babbo Natale. Dalle 18,30 sarà possibile, per chi lo vorrà, trovare Babbo Natale per una fotografia i vostri piccoli e tutta la famiglia.

Si tratterà di un momento di dolcezza per le famiglie e i bambini in questo periodo di felicità e unione. I bambini potranno anche dare una letterina dove esprimere i loro desideri. Previsti inoltre i mercatini di natale, la mostra di presepi, la mostra di Santini D’Epoca con la copia della Natività del Caravaggio e la novena con la banda musicale e la degustazione delle 19:15