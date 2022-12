Ponte Stretto, Salvini: “L’obiettivo è aprire i cantieri entro due anni”

Ponte Stretto: Salvini, obiettivo aprire cantieri in 2 anni Bruxelles, 5 dic. (LaPresse) – “L’obiettivo è, se tutto va come mi auguro, e come l’Italia si augura, entro due anni partire con i lavori” del Ponte dello Stretto di Messina. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del Consiglio Ue Trasporti a Bruxelles.

“C’è un progetto di 10 anni fa, che ovviamente va eventualmente attualizzato. Io da ministro posso rimettere in vita la società e nominare degli amministratori che poi portino un piano economico tempi, modi, copertura e costi e che poi mi permetta di tornare a Bruxelles a capire quanta parte potrà essere sovvenzionata”, ha spiegato.