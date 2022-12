Per tecnici B Sudtirol e Cheddira sorprese, Frosinone e Reggina in A

PALERMO (ITALPRESS) – Sudtirol e Cheddira le sorprese del campionato, mentre Frosinone, Reggina e Genoa saranno le tre promosse nella massima serie. E’ quanto emerge nel tradizionale

sondaggio di metà campionato promosso dall’ITALPRESS coinvolgendo i tecnici di serie B (per il Cagliari ha risposto il ds Nereo Bonato, mentre non hanno risposto il tecnico del Genoa Alberto Gilardino, quello della Ternana Aurelio Andreazzoli). La squadra di Pierpaolo Bisoli, con 9 preferenze, risulta essere la squadra sorpresa del torneo precedendo Frosinone (3), Bari e Reggina (2), Pisa (1). Il marocchino del Bari Walid Cheddira è la rivelazione tra i giocatori con 8 preferenze, seguito da Fabbian della Reggina (5). Per i tecnici di serie B le tre promosse saranno Frosinone (14 voti), Reggina e Genoa (12). Dietro il Parma (3 preferenze), Pisa e Sudtirol (una a testa).

Queste le tre domande rivolte ai tecnici:

1. Squadra sorpresa del campionato

2. Calciatore rivelazione

3. Le tre promosse

CHRISTIAN BUCCHI (ASCOLI)

1. Sudtirol

2. Cheddira (Bari)

3. Frosinone – Reggina

MICHELE MIGNANI (BARI)

1. Reggina

2. Cheddira (Bari)

3. Frosinone – Reggina – Parma

FABIO CANNAVARO (BENEVENTO)

1. Sudtirol

2. Esposito (Spal)

3. Frosinone – Genoa – Reggina

ALFREDO AGLIETTI (BRESCIA)

1. Bari

2. Cheddira (Bari)

3. Frosinone – Reggina – Pisa

NEREO BONATO (DS CAGLIARI)

1. Reggina

2. Boloca (Frosinone)

3. Frosinone – Genoa

EDOARDO GORINI (CITTADELLA)

1. Frosinone

2. Fabbian (Reggina)

3. Frosinone – Reggina – Genoa

MORENO LONGO (COMO)

1. Sudtirol

2. Nicolussi Caviglia (Sudtirol)

3. Genoa –

WILLIAM VIALI (COSENZA)

1. Sudtirol

2. Florenzi (Cosenza)

3. Frosinone – Reggina – Genoa

FABIO GROSSO (FROSINONE)

1. Frosinone

2. Cheddira (Bari)

3. Genoa – Parma

ATTILIO TESSER (MODENA)

1. Sudtirol

2. Cheddira

3. Frosinone – Reggina – Sudtirol

EUGENIO CORINI (PALERMO)

1. Frosinone

2. Fabbian (Reggina)

3. ——

FABIO PECCHIA (PARMA)

1. —-

2. Fabbian (Reggina)

3. Frosinone – Reggina – Genoa

FABRIZIO CASTORI (PERUGIA)

1. Sudtirol

2. Cheddira (Bari)

3. Frosinone – Genoa – Reggina

LUCA D’ANGELO (PISA)

1. Bari

2. Cheddira (Bari)

3. Frosinone – Genoa – Reggina

FILIPPO INZAGHI (REGGINA)

1. Sudtirol

2. Fabbian (Reggina)

3. Genoa – Parma – Frosinone

DANIELE DE ROSSI (SPAL)

1. Sudtirol

2. Cheddira (Bari)

3. ——-

PIERPAOLO BISOLI (SUDTIROL)

1. Sudtirol

2. Fabbian (Reggina)

3. Genoa – Frosinone – Reggina

PAOLO VANOLI (VENEZIA)

1. Pisa

2. Candela (Venezia)

3. Frosinone – Reggina – Genoa

(ITALPRESS).