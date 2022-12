Pallavolo femminile B2. La capolista Traina in casa con la Saracena promuove iniziativa benefica “DoniAmo sotto Rete”

Decima giornata di andata nel campionato di serie B2 femminile girone M con la TRAINA SRL che incrocia sabato 10 dicembre con inizio alle ore 18:00 al PalaCannizzaro la Sarecena Cassiopea Sisa di Piraino. Sul piano del pronostico la bilancia pende dalla parte delle padrone di casa che guidano la classifica del girone anche perché in trasferta la formazione allenata da Domenico Fazio ha vinto solo una volta ed è stata invece sconfitta in quattro occasioni.

Per Martina Escher, neo arrivata in casa nissena, sarà l’esordio davanti al pubblico amico e al PalaCannizzaro è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

In occasione dell’incontro la società nissena del presidente Oriana Mannella ha portato avanti una iniziativa benefica dal titolo “DoniAMO sottorete” pubblicizzandola con il seguente comunicato: Si avvicinano le feste, tra poco anche noi ci fermeremo per la sosta natalizia ma prima di farlo vogliamo provare, insieme a voi, a regalare un sorriso a qualche bimbo!

Oggi (sabato 10 dicembre) durante l’ultimo match dell’anno 2022 in casa, porta al Palacannizzaro un giocattolo, nuovo o usato purché in buone condizioni: li raccoglieremo prima e durante la partita e, giusto in tempo per Natale, li metteremo sotto l’albero di chi ne ha più bisogno.