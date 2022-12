Omicidio a Cattolica Eraclea: un uomo di 52 anni e’ stato ucciso a coltellate in via Agrigento. All’origine del delitto ci sarebbe un diverbio scaturito su questioni di poco conto, forse dovute all’alcol. I carabinieri hanno gia’ individuato, e portato in caserma, il presunto responsabile.