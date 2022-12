Montedoro: un albero di Natale patchwork nato dall’uncinetto di ricamatrici per diletto

A Montedoro un gruppo di donne con la passione per l’uncinetto e il desiderio di mettersi al servizio della comunità locale ha realizzato un albero di Natale all’uncinetto.

Il patchwork, creato artigianalmente dalle ricamatrici per diletto, risplenderà nella piazza principale non soltanto per le vivaci tonalità delle mattonelle di tessuto ma anche con le luci.

Giovedì 8 dicembre, alle ore 20.30, subito dopo la rituale processione dedicata all’Immacolata, verranno accese le luci e tutto potrà essere visto e apprezzato sotto una differente visione.

Ogni mattonella, cucita alle altre, ha una sua particolare bellezza non soltanto sotto l’aspetto estetico ma anche narrativo poiché dietro ogni filo c’è la storia della donna che lo ha tessuto.

"E' stato un lavoro intenso e talvolta faticoso perché volevamo raggiungere questo obiettivo e portare l'albero di Natale in piazza per l'8 dicembre – ha raccontato una delle volontarie – ma il risultato ci ha ripagato di tutto. Dopo quasi tre anni di pandemia vedere questi colori in piazza e i bambini soffermarsi a guardare con stupore e gioia l'albero dai vivaci colori è stato davvero emozionante".











L’idea è stata lanciata dalla signora Emilia Licata ma la trama di questa proposta si è immediatamente diffusa e in tante hanno scelto di contribuire a questa opera d’arte. Mattonella dopo mattonella si è creato un bel mucchietto di stoffa che è stata assemblata insieme nel salone parrocchiale con il benestare del parroco.

Non solo donne, però, hanno messo mano a questo patchwork poiché a poter prendersi una piccola parte del merito del risultato ottimale è anche il signor Salvatore Mantione, il fabbro del paese.

L’albero resterà esposto a Montedoro fino al 7 gennaio 2023.