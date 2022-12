Mazzarino. Mozione dei consiglieri Vicari, Lo Forte e D’Aleo su situazione politico amministrativa al Comune

MAZZARINO. I consiglieri comunali Santo Vicari, Francesco Lo Forte e Livio d‘Aleo hanno richiesto la convocazione del consiglio comunale per l’approvazione della Mozione riguardante la Crisi politica del Comune di Mazzarino.

Secondo i consiglieri: “La richiesta di convocazione del Consiglio Comunale nasce dall’esigenza di approfondire e discutere nel luogo a ciò deputato la difficile situazione politico – amministrativa che sta vivendo il Comune di Mazzarino negli ultimi mesi, iniziando un travagliato periodo che è iniziato dalla revoca di alcuni assessori comunali.

La crisi politica che ha investito il nostro Comune dura ormai da troppo tempo e non si intravede la benché minima possibilità di soluzione. Le deleghe che non hanno più un riferimento sono di tale delicatezza che non possono restare senza una guida certa e fattiva.

La situazione rischia di produrre effetti devastanti e chiunque l’abbia prodotta ha il dovere di fare chiarezza. Per questi motivi, le forze politiche di opposizione chiedono la convocazione del Consiglio Comunale per un dibattito politico diretto a rendere edotta l’opinione pubblica sulla conduzione che il Comune di Mazzarino sta vivendo e sulle inevitabili ripercussioni negative che questa sta già producendo sull’azione amministrativa”.

I consiglieri comunali propongono al Consiglio Comunale l’approvazione della mozione in esame, al fine di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a riferire in aula sulle motivazioni della crisi politica – amministrativa in atto e sulle modalità di risoluzione della stessa.