Maltempo nel Messinese con strade e case allagate

Maltempo con pioggia e vento in tutta la zona tirrenica della provincia di Messina. Allagamenti si sono registrati in particolare a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, nella Valle del Mela e nei comuni vicini dove la pioggia e il fango hanno provocato disagi e preoccupazione.

Diverse strade sono finite sott’acqua e il fango misto ad acqua ha invaso sottopassi e marciapiedi. Persone sono rimaste intrappolate in auto. Numerose le richieste di intervento che arrivano al centralino dei vigili del fuoco.

Molti sindaci dei comuni colpiti dal nubifragio hanno invitato i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare gli spostamenti in auto. Intanto il dipartimento regionale della protezione civile informa che si sono registrate forti piogge che hanno interessato la zona tirrenica in particolare “forti piogge a Novara di Sicilia (220 mm in 3 ore), Tripi, Barcellona Pozzo di Gotto (150 mm), Milazzo e nella Valle del Mela”.

A seguito del maltempo alcune strade sono interdette al traffico per piccoli smottamenti. La Provincia regionale sta intervenendo con proprio personale e mezzi movimento terra per ripristinare la viabilità stradale. Situazione critica a Milazzo e Barcellona per allagamenti case. La struttura del Drpc Sicilia è stata attivata ed è in costante contatto con i sindaci delle località interessate. Vigili del Fuoco e Organizzazioni di Volontariato sono già sui luoghi per i primi interventi. L’autostrada A20 è interrotta nel tratto tra gli svincoli di Falcone e Barcellona.