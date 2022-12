Italia, il domatore Ivan Orfei azzannato da una tigre: è grave

Un domatore di 31 anni, Ivan Orfei, è stato azzannato e ferito da una tigre durante uno spettacolo organizzato dal circo “Amedeo Orfei”.

È successo a Surbo, in provincia di Lecce. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato aggredito dall’animale mentre si stava esibendo al centro del tendone. Il numero coinvolgeva due tigri e a mordere Orfei è stato l’esemplare che in quel momento si è trovato alle spalle del domatore.

Condotto in codice rosso in ambulanza al Pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce, Ivan Orfei ha riportato profonde ferite al collo e a una gamba. Non risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Lecce. La tigre verrà sottoposta ad analisi veterinarie. Dopo l’incidente lo spettacolo è stato interrotto.