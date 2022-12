Finanziati lavori edilizia scolastica di Mussomeli: “Sottoscritto accordo con l’UNR e con altri atenei siciliani”. Lo comunica il sindaco Catania

MUSSOMELI – Ancora un grande risultato ottenuto dall’Amministrazione CATANIA. Approvati e finanziati, infatti, ben € 5.691.562,70 di progetti finalizzati all’adeguamento dell’edilizia scolastica di Mussomeli. I progetti sono stati finanzianti con risorse del PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Nella giornata di ieri ho già sottoscritto l’Accordo di concessione di finanziamento per i seguenti interventi: • Lavori di messa a norma dell’impianto antincendio e manutenzione della scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta”, CUP D85B18001550002, per € 495.000,00

• Lavori di completamento e copertura edifici scolastici elementari di via M. Fatima e di via Pola secondo stralcio intervento di completamento della copertura, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’immobile scolastico di via V. E. Orlando (gia’ Madonna di Fatima) a Mussomeli”, CUP D89E19000430002, per € 2.400.000,00, • Intervento di adeguamento sismico del plesso Sac. Messina, dell’istituto comprensivo statale Paolo Emiliani Giudici di Mussomeli (CL), CUP D89E19000420002, per € 1.214.275,25; • Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici del plesso Pino Puglisi, dell’istituto comprensivo statale Paolo Emiliani Giudici Mussomeli (CL)”, CUP D89E19000410002, per € 1.582.287,45

Entro il 2023 dovranno essere aggiudicati ed avviati i relativi lavori. Siamo estremamente soddisfatti per i risultati raggiunti che ci consentirà di riqualificare tutti gli Istituti Scolastici di proprietà comunale a beneficio dei nostri bambini e dei nostri giovani”