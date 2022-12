Controlli del territorio: nove denunciati dalla Polizia nel Nisseno

CALTANISSETTA. Nel corso dell’attività di controllo del territorio eseguita nel capoluogo e in provincia la Polizia di Stato ha denunciato nove persone all’Autorità Giudiziaria.

Un diciannovenne è stato denunciato per ricettazione, un settantenne per furto aggravato, un ventitreenne per evasione dagli arresti domiciliari, un sessantenne per detenzione abusiva di armi e munizioni e tre persone per atti persecutori.

Altre due persone sono state segnalate poiché, nel corso di due distinte perquisizioni domiciliari, gli agenti hanno sequestrato sostanza stupefacente del tipo cocaina nelle loro abitazioni.