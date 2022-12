Campionato Juniores. La Nissa rifila una cinquina di gol al Riesi 2002

Nel campionato Under 19 una Nissa in grande spolvero ha battuto 5-0 in casa i pari età dell’APD Riesi 2002. Ha aperto le “danze” il neo arrivato Guido, ha raddoppiato Senna e triplicato Abbate, mentre Balbo con una doppietta ha messo il sigillo ad una gara mai messa in discussione.

Una prova brillante per la squadra biancoscudata guidata da mister Giacomo Serafini (nella foto) che ha riscattato l’amara sconfitta del turno precedente contro la capolista Gela portando la Nissa al terzo posto solitario, a sole tre lunghezze dalla seconda piazza.