Caltanissetta, il Pianeta Acqua raccontato ed illustrato a oltre 200 studenti del liceo “Volta”

Oltre duecento studentesse e studenti protagonisti, nell’arco di due settimane, di uno dei più partecipati “viaggi” all’interno del pianeta-acqua, alla scoperta di quanto ci sia dietro al servizio idrico. Con l’ultimo incontro svoltosi questa mattina al Polo-laboratorio delle acque potabili di San Giuliano è, dunque, sceso il sipario sul progetto che ha coinvolto alunne e alunni delle seconde classi del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta guidato dal Dirigente scolastico prof. Vito Parisi. È stato un percorso di conoscenza e di sperimentazione assai articolato che si è intrecciato con quello di educazione civica che si è snodato lungo i sentieri della sostenibilità ambientale, della lotta agli sprechi e dell’uso consapevole delle risorse idriche.

L’impegno profuso da Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, è stato ancora una volta assoluto: le ragazze e i ragazzi assieme ai docenti che li hanno guidati in questo percorso hanno avuto modo di osservare da vicino le caratteristiche del serbatoio idrico di San Giuliano e le positive ricadute sulla distribuzione generate dalla complessa manutenzione straordinaria al quale lo stesso è stato sottoposto; le opportunità di verifica in tempo reale dei flussi erogati attraverso il telecontrollo delle reti; l’importanza di una costante azione di monitoraggio della qualità dell’acqua immessa in rete attraverso il lavoro di campionamento svolto dai tecnici nei numerosi punti prelievo dislocati lungo l’intera rete; il delicato percorso delle acque reflue trattate e reimmesse in natura. Spazio anche a sperimentazioni pratiche con l’analisi di campioni d’acqua prelevati dagli stessi studenti nelle rispettive abitazioni.