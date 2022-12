Caltanissetta. Il 21 dicembre Open Day Solidale nelle scuole “Caponnetto”, “Santa Petronilla” e “Real Maestranza”

CALTANISSETTA. Il 21 dicembre dalle ore 16 alle 18 si svolgerà l’Open Day “Natale Solidale” alla Scuola Primaria “A. Caponnetto” e alla Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” e “Real Maestranza”.

Nell’ambito del Progetto Natale gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia sono stati coinvolti, in un percorso educativo-didattico finalizzato a vivere e comprendere il valore della solidarietà, favorendo lo sviluppo del senso di appartenenza alla propria comunità e la sensibilizzazione verso quelle più lontane.

L’atmosfera natalizia ha offerto agli alunni, alle insegnanti e ai genitori l’opportunità di rendere più significative le esperienze di condivisione, soprattutto nei confronti di chi ha bisogno dell’aiuto dell’altro. Tutti gli alunni hanno realizzato dei manufatti per allestire nell’androne della scuola primaria un mercatino di Natale a favore della solidarietà.

L’iniziativa è stata accolta e incoraggiata dal Dirigente Professore Maurizio Lomonaco poiché, permette agli alunni di fruire di un’offerta formativa ampia e differenziata che testimonia l’attenzione da parte delle insegnanti per la formazione culturale e sociale degli alunni e per la persona quale soggetto attivo in divenire. I manufatti sono stati realizzati con tutto quello che può essere riciclato: tappi, pigne, barattoli, piatti, mollette, ritagli di stoffa, lana, ecc…

Un’esperienza didattica importante per ogni alunno che ha sperimentato che nulla va buttato e che tutto può essere riciclato. Il mercatino sarà aperto al pubblico mercoledì 21 dicembre dalle ore 16:00 alle 18:00 e saranno i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia insieme agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e a tutte le insegnanti ad occuparsi della vendita dei manufatti.

Il ricavato sarà devoluto in favore delle Associazioni ONLUS, La casa del Sorriso e l’Associazione Famiglie SMA per la Ricerca sull’Atrofia Muscolare Spinale. La visita al mercatino solidale offrirà alle famiglie l’opportunità di conoscere il corpo docente e di visitare i laboratori, gli spazi educativi, le aule, la palestra e la mensa scolastica. Ringraziamenti, infine, per quei genitori che hanno contribuito a rendere speciale l’Open Day 2022 alla Scuola primaria “A. Caponnetto” e alla scuola dell’infanzia “Santa Petronilla “ e “Real Maestranza”.