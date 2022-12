Caltanissetta, giovedì 8 l’inaugurazione del Presepe di Alberto Foresta nella Piazzetta fuori gli Schemi

Si terrà mercoledì 8 dicembre alle ore 17,00,nella piazzetta Fuori gli Schemi di Caltanissetta, l’inaugurazione di “Famiglia Universale”, il presepe realizzato dall’artista Alberto Foresta su iniziativa di Marco D’Arma, presidente del Comitato di Quartiere “Provvidenza”.

Un’opera da poter apprezzare tutti i giorni, da domani e fino al 6 gennaio 2023, che è stata volutamente collocata nel quartiere Provvidenza, cuore antico della città di Caltanissetta e luogo che necessita di essere riqualificato e tornato a vivere dagli stessi Nisseni. Una rigenerazione urbana che ha già coinvolto la Piazzetta alle spalle delle due principali strade del Centro Storico, Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto, e che dovrebbe dilagare verso le altre vie del quartiere.

“Volevamo allestire un presepe nel quartiere Provvidenza e abbiamo pensato di coinvolgere l’artista Alberto Foresta – ha commentato il presidente del Comitato di Quartiere Marco D’Arma -. Lui ha subito compreso il nostro desiderio di attualizzare il messaggio cristiano e contestualizzarlo nel tempo e nello spazio, mettendolo in relazione ai fatti dolorosi che vivono i migranti in fuga dai loro paesi e che arrivano anche nella nostra città in cerca di un futuro migliore”.

Un messaggio che richiama quello della Nascita di Gesù che è avvenuta non in un lussuoso palazzo o in un luogo che pullulava di persone bensì in una fredda grotta lontana dalla civiltà ma vicina ai pastori, considerati dalla società come gli “ultimi” da emarginare.

“Famiglia Universale”, dunque, rappresenterà quell’integrazione tra popoli, culture e civiltà usando il linguaggio globale dell’amore. E per poter guardare meglio l’opera e ascoltare il racconto della sua creazione dalla voce dell’artista il Presidente del Comitato di Quartiere invita i cittadini a partecipare all’inaugurazione.